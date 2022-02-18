Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan Sultan Kösen'e olumlu cevap: Neden olmasın
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 'dünyanın en uzun kadını' olan Rumeysa Gelgi (25), kendisine 'Türkiye'yi birlikte tanıtalım' çağrısı yapan, yine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' Sultan Kösen'e (40) olumlu cevap verdi. Gelgi, "Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın?" dedi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'weaver sendromu' nedeniyle boyu hızla uzayan ve 2014'te 2 metre 13,5 santimetre boyu ile 'dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, ikinci kez rekor kırdı.
Guinness Rekorlar Kitabı'nda iki farklı rekorla yer alan Rumeysa Gelgi, geçen hafta kendisine 'Türkiye'yi birlikte tanıtalım' çağrısı yapan, yine Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' olan Sultan Kösen'e olumlu cevap verdi.
Mardin'de yaşamını sürdüren Sultan Kösen ile çalışmak istediğini belirten Gelgi, "Kendisine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanına sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük bir saygı duyuyorum. Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın?" diye konuştu.
Bugüne kadar yurt dışına çıkmadığını belirten Rumeysa Gelgi, omurgasında bulunan platin nedeniyle oturma güçlüğü yaşadığını söyledi. Her yere oturamadığını da anlatan Gelgi, "Benim uçak ile yurt dışına çıkabilmemin tek seçeneği; bir sedye üzerinde seyahat etmek. Maalesef bu da oldukça külfetli bir opsiyon. Bu sebeple şartlar yerine getirildiğinde elbette isterim" dedi.