Dünyanın en uzun kadını Rumeysa’dan Sultan Kösen’e olumlu cevap: Neden olmasın

Mardin'de yaşamını sürdüren Sultan Kösen ile çalışmak istediğini belirten Gelgi, "Kendisine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanına sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük bir saygı duyuyorum. Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın?" diye konuştu.