Da Vinci hakkındaki 500 yıllık gizem çözüldü: Annesi İstanbul ardından Venedik’te satılan bir köle çıktı

Leonardo'nun Floransalı Piero adlı bir adam ile Caterina adlı bir kadının gayrimeşru oğlu olduğu biliniyordu. Ayrıca Piero da Vinci'nin o dönem şehrin önde gelen noterlerinden biri olduğu aktarılan bilgiler arasındaydı. Fakat Caterina hakkında bilinenler çok sınırlıydı; Leonardo'nun 15 Nisan 1452'deki doğumundan kısa bir süre sonra Floransa yakınlarındaki bir çiftçiyle evlenmesi dışında neredeyse hiçbir şey bilinmiyordu.

Vecce'nin Floransa'daki devlet arşivlerinde bulduğu ve daha önce gün ışığına çıkmayan bu belge, Caterina'nın onu sütanne olarak satın alan ve Floransalı bir şövalyenin metresi olan Monna Ginevra tarafından özgürlüğüne kavuşturulduğunu gösteriyor.

Belge, Leonardo'nun babası Piero da Vinci tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış. Vecce romanda bu imza sahnesini 1452 yılının Kasım ayında Santa Maria del Fiore Katedrali'nin arkasındaki eski bir evde tasvir ediyor. Ancak araştırmacılara göre bebek doğduktan sonra Caterina cömert bir çeyizle birlikte küçük bir çiftçiyle hızla evlendiriliyor.