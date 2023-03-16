Da Vinci hakkındaki 500 yıllık gizem çözüldü: Annesi İstanbul ardından Venedik'te satılan bir köle çıktı
Napoli Üniversitesi "L'Orientale"de İtalyan Edebiyatı Profesörü olan Carlo Vecce, İtalya ve Avrupa'da Rönesans Edebiyatı ve Medeniyeti, özellikle Modern Çağ'ın şafağında entelektüel atölyelerin tarihi ve diller arasındaki ilişkiler üzerine odaklandı. Leonardo da Vinci'nin el yazmaları üzerinde çalıştı. Leonardo Da Vinci hakkındaki son kitabında ise büyük ustanın annesinin Kafkasya'dan İtalya'ya kaçırılan bir köle olduğu iddasında bulundu.
500 yıllık gizemin perde arkası aralandı. Mona Lisa tablosu ile sanat tarihinin en ikonik eserlerinden birine imza atan Leonardo da Vinci'nin annesi aslında kim? Araştırmacılar İtalyan sanatçının ölümünden yaklaşık beş asır sonra hala bu sorunun ardındaki gizemi çözmeye devam ediyor. Öte yandan yeni bir araştırmaya göre, Leonardo'nun annesi Kafkasya'dan İtalya'ya kaçırılan genç bir köle olduğu iddia ediliyor.
İtalyan tarihçi Carlo Vecce, Floransa'daki devlet arşivlerinde adı Caterina olan genç bir kıza kölelikten kurtulma hakkı tanıyan bir belge keşfetti. Bu belge aynı zamanda tüm zamanların en ünlü İtalyan sanatçılarından biri olan Leonardo da Vinci'nin aslında yarı İtalyan olduğunu da ortaya koyuyordu. Vecce, iddiasına dair kanıt olarak 1452 yılında bizzat Leonardo'nun babası tarafından yazılmış olan Caterina'nın "Özgürlüğünü ve insanlık onurunu geri kazanması için azat belgesi" olduğunu söyledi.
Leonardo Da Vinci'nin annesinin adının Caterina olduğu biliniyordu fakat hakkında daha fazla bilgi yoktu; uzun zamandır bir İtalyan, belki de bir yetim ve Floransa'nın yerlisi olduğu varsayılıyordu. Şimdi ise bir İtalyan Rönesans uzmanı, Leonardo da Vinci'nin annesinin daha önce sanıldığı gibi Toskana'lı bir köylü kadın değil, Kafkasya'dan gelen bir köle olduğunu iddia ediyor.
Napoli Üniversitesi'nde profesör olan ve 15. yüzyıl üzerine çeşitli kitaplar yazan Carlo Vecce, teorisini desteklemek için daha önce bilinmeyen arşiv belgeleri keşfettiğini ifade ediyor.
"Leonardo'nun Annesi Caterina'nın Gülümsemesi" adında bir roman olarak yayınlayan Vecce, romanın yıllar süren araştırmalardan elde ettiği bulgulara dayandığını vurguluyor. Yeni kitabının basın toplantısında konuşan Vecce şöyle anlatıyor:
"Leonardo'nun annesi Kafkas Dağları'ndaki evinden kaçırılmış, Floransa'ya gelmeden İstanbul ve ardından Venedik'te satılmış Çerkes bir köleydi." dedi.
Leonardo'nun Floransalı Piero adlı bir adam ile Caterina adlı bir kadının gayrimeşru oğlu olduğu biliniyordu. Ayrıca Piero da Vinci'nin o dönem şehrin önde gelen noterlerinden biri olduğu aktarılan bilgiler arasındaydı. Fakat Caterina hakkında bilinenler çok sınırlıydı; Leonardo'nun 15 Nisan 1452'deki doğumundan kısa bir süre sonra Floransa yakınlarındaki bir çiftçiyle evlenmesi dışında neredeyse hiçbir şey bilinmiyordu.
Vecce'nin Floransa'daki devlet arşivlerinde bulduğu ve daha önce gün ışığına çıkmayan bu belge, Caterina'nın onu sütanne olarak satın alan ve Floransalı bir şövalyenin metresi olan Monna Ginevra tarafından özgürlüğüne kavuşturulduğunu gösteriyor.
Belge, Leonardo'nun babası Piero da Vinci tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış. Vecce romanda bu imza sahnesini 1452 yılının Kasım ayında Santa Maria del Fiore Katedrali'nin arkasındaki eski bir evde tasvir ediyor. Ancak araştırmacılara göre bebek doğduktan sonra Caterina cömert bir çeyizle birlikte küçük bir çiftçiyle hızla evlendiriliyor.