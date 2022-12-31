Dualı, hadisli, samimi, en güzel, kısa-öz RESİMLİ, GİF'Lİ dini yeni yıl kutlama mesajları ve sözleri! DİNİ YILBAŞI MESAJLARI 2023 🤲🏻 Whatsapp, SMS, Instagram...

DUALI YENİ YIL MESAJLARI 2022!

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.