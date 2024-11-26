Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de 70 yaşındaki emekli madenci Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormandaki bir çukurda tespit edildi.
CİNAYET ALETİ ARANDI
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Jandarma ekipleri ayrıca ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı. Soruşturmada kapsamında geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş (65) ile 11 kişi serbest bırakıldı.
"VAHŞİDE BALTAYLA KESTİM"
Soruşturma sürerken; Sedat A. imzası taşıyan, 15 kadar isim barındıran ve 'Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' ifadeleri bulunan notlar bulundu. Bu notların soruşturma kapsamında hedef şaşırtmak için jandarma karakoluna bırakıldığı belirlendi. Notları yazdığı tespit edilen İbrahim Keleş tutuklandı.