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'Kesik baş' cinayetinde yeni gelişme! Azmettirici ortaya çıktı

Zonguldak'ta 70 yaşındaki emekli madenci Mustafa Keleş, başı baltayla kesilerek öldürüldü. Cinayette kardeş İbrahim Keleş, baş şüpheliler arasında yer aldı. Soruşturma devam ederken bulunan 'Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' ifadelerinin yazılı olduğu not ise kan dondurdu. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin azmettiricisi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:35 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:47
’Kesik baş’ cinayetinde yeni gelişme! Azmettirici ortaya çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de 70 yaşındaki emekli madenci Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormandaki bir çukurda tespit edildi.

’Kesik baş’ cinayetinde yeni gelişme! Azmettirici ortaya çıktı

CİNAYET ALETİ ARANDI

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Jandarma ekipleri ayrıca ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı. Soruşturmada kapsamında geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş (65) ile 11 kişi serbest bırakıldı.

’Kesik baş’ cinayetinde yeni gelişme! Azmettirici ortaya çıktı

"VAHŞİDE BALTAYLA KESTİM"
Soruşturma sürerken; Sedat A. imzası taşıyan, 15 kadar isim barındıran ve 'Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' ifadeleri bulunan notlar bulundu. Bu notların soruşturma kapsamında hedef şaşırtmak için jandarma karakoluna bırakıldığı belirlendi. Notları yazdığı tespit edilen İbrahim Keleş tutuklandı.

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