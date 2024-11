Bu filmler içinizi ısıtacak! Karlı günlerde izlenecek 6 animasyon film

Frozen

Elsa ve Anna'nın hikayesini anlatan bu büyülü film karla kaplı dağların arasında geçen bir macerayı konu alır. Elsa'nın sihirli güçleri ona hem özgürlük hem de zorlu maceralar getirirken kız kardeşi Anna her zaman onun yanında yer alır. "Let It Go" şarkısıyla hafızalara kazınan bu film hem dostluk hem de aile bağlarının önemini vurgular.