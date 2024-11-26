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Niğde'de çekiçli vahşet | Apartman dairesinde öldürülen çiftin katili ortaya çıktı

Niğde'de, iki gün boyunca haber alınamayan 40 yaşındaki oto tamircisi Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın'ın, kiraladıkları dairede cesetleri bulundu. İkilinin çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, sır cinayetin detayları da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:42
Niğde’de çekiçli vahşet | Apartman dairesinde öldürülen çiftin katili ortaya çıktı

Niğde'in Bor ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki oto tamircisi Ramazan Özkan'a ulaşamayan yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis, 22 Kasım'da otomobilini bir apartmanın önünde buldu. Özkan'ın bir süre önce apartmanın bodrum katındaki bir daireyi kiraladığı belirlendi.

Niğde’de çekiçli vahşet | Apartman dairesinde öldürülen çiftin katili ortaya çıktı

Eve giren polis, Özkan ve yine kendisi gibi evli ve 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın'ın cesetleriyle karşılaştı. Özkan'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü, Yalçın'ın ise çekiçle darp edildikten sonra boğulduğunu belirleyen polis, Yalçın'ın kocasını gözaltına aldı.

Niğde’de çekiçli vahşet | Apartman dairesinde öldürülen çiftin katili ortaya çıktı

KOCASI SERBEST BIRAKILDI

Yalçın'ın olayla ilgisi olmadığı belirlenince serbest bırakıldı.

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