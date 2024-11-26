Niğde’de çekiçli vahşet | Apartman dairesinde öldürülen çiftin katili ortaya çıktı

Niğde'in Bor ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki oto tamircisi Ramazan Özkan 'a ulaşamayan yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis, 22 Kasım'da otomobilini bir apartmanın önünde buldu. Özkan'ın bir süre önce apartmanın bodrum katındaki bir daireyi kiraladığı belirlendi.

Eve giren polis, Özkan ve yine kendisi gibi evli ve 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın'ın cesetleriyle karşılaştı. Özkan'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü, Yalçın'ın ise çekiçle darp edildikten sonra boğulduğunu belirleyen polis, Yalçın'ın kocasını gözaltına aldı.