Ceyda Düvenci ile 8 yıl evli kalmıştı! Bülent Şakrak yeni aşka yelken açtı! Kendisinden yaşça küçük oyuncuyla...

Bülent Şakrak , 2015 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali adından bir evladı olan Şakrak, Temmuz 2023'te Düvenci ile yollarını ayırdı.

Düvenci ile boşanan Şakrak, daha sonra gönlünü bir başka meslektaşı Esra Akpınar'a kaptırdı. Ancak ünlü oyuncu bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.