Meteoroloji İstanbul'u şimdi de turuncu kod ile uyardı! Kar yağışı devam edecek mi? | 25 Ocak 2022 HAVA DURUMU
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı İstanbul'da da etkisini artırarak sürüyor. Yeterli önlem almayan sürücüler trafik kazalarına ve trafik yoğunluğuna sebebiyet verirlerken vatandaşlar şüphesiz kar yağışının daha ne kadar süreceğini de merak ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a son dakika uyarısı geldi. Uyarıda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte 25 Ocak 2022 HAVA DURUMU.
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı İstanbul'da da etkisini artırarak sürüyor. Yeterli önlem almayan sürücüler trafik kazalarına ve trafik yoğunluğuna sebebiyet verirlerken vatandaşlar şüphesiz kar yağışının daha ne kadar süreceğini de merak ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a son dakika uyarısı geldi
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması, İstanbul çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.