Meteoroloji İstanbul’u şimdi de turuncu kod ile uyardı! Kar yağışı devam edecek mi? | 25 Ocak 2022 HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması, İstanbul çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.