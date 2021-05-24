Vav TV İzle

Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı

Rize'de bir dönem kenevirden elde edilen liflerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi' geleneği, 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tuttu. Kenevir ekiminin geçen yıl özel izinle yeniden yasallaşmasının ardından gelenek sürdürüldü. Kentte verilen eğitimlerin ardından 6 üretici, 5 dekar alanda bu yıl üretime başladı.

24.05.2021 09:37 - Son Güncelleme: 24.05.2021 09:44
Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı

Rize'nin Çayeli, İyidere, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir tohumlarını toprakla buluşturdu. Üreticiler, hasadı beklerken, kenevirlerden bitkisel liflere sahip iplikler üretilerek, sağlıklı ve özel dokuma kumaşlar elde edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı

Bu amaçla kentte kenevir ipi dokumacılığı için kurslar da açıldı. Rize Valiliği'nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce ortaklaşa açılan kenevir ipliği üretim kurslarında yıllar önce üretim yapan ustalar, dokuma eğitmenlerine özel kenevir ipliği üretim tekniklerini öğretiyor.

Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı

Hint kenevirinden elde edilen iplikle özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi'nden ise masa örtüsü, havlu ve şık tasarımlı kıyafetler dikilecek.

Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı

'İZİNLERLE BAHÇEMİ EKTİM'
Kenevir ekimi yapan Beyhan Şişman, "El sanatları usta öğreticisiyim. 'Rize bezi' dokumak için gereken kendir ipliklerini yurtdışından temin ediyorduk; çünkü Türkiye'de kenevir üretimi durdurulmuştu.

Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı

Ben de aldığım izinlerle bahçemde dikmeye karar verdim. Elde ettiğim kenevirlerden annemden öğrendiğim tekniklerle ip yaparak kumaş üretiyorum. Benim ihtiyacım olduğu miktarda bahçeme ektim.