Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı

Bu amaçla kentte kenevir ipi dokumacılığı için kurslar da açıldı. Rize Valiliği'nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce ortaklaşa açılan kenevir ipliği üretim kurslarında yıllar önce üretim yapan ustalar, dokuma eğitmenlerine özel kenevir ipliği üretim tekniklerini öğretiyor.