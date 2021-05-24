Kenevir üretiminin 1960'ta yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tutmuştu! Rize'de 'Rize bezi' geleneği yeniden canlandı
Rize'de bir dönem kenevirden elde edilen liflerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi' geleneği, 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tuttu. Kenevir ekiminin geçen yıl özel izinle yeniden yasallaşmasının ardından gelenek sürdürüldü. Kentte verilen eğitimlerin ardından 6 üretici, 5 dekar alanda bu yıl üretime başladı.
24.05.2021 09:37
- Son Güncelleme: 24.05.2021 09:44
Bu amaçla kentte kenevir ipi dokumacılığı için kurslar da açıldı. Rize Valiliği'nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce ortaklaşa açılan kenevir ipliği üretim kurslarında yıllar önce üretim yapan ustalar, dokuma eğitmenlerine özel kenevir ipliği üretim tekniklerini öğretiyor.