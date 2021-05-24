İstanbul Kağıthane'de kan donduran olay! Ayaklarından tavana asıp...
İstanbul Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistan uyruklu 29 yaşındaki Khalid A.'yı ayaklarından tavana asarak işkence ettikleri videoyu ailesine gönderen ve 15 bin dolar fidye isteyen 6 kişi gözaltına alındı. İki kişinin koluna girdikleri Nauman Khalid A.'yı zorla eve götürdüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Khalid A.'nın ters bir şekilde bağlanarak şiddete maruz kaldığı da yer aldı.
6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişinin zorla adrese götürülmesi ve işkence görüntüleri kameralara yansıdı. Olay, 12 Mayıs tarihinde Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.(29) kimliği belirsiz 6 kişi tarafından kaçırılarak rehin alındı.
Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik takip sonucunda şüphelilerin ve rehin alınan Nauman Khalid A.'nın Fatih ilçesinde bir adreste bulunduğunu tespit etti. 15 Mayıs tarihinde yapılan operasyon neticesinde Nauman Khalid A.'nın yanı sıra Pakistan uyruklu İpsar A.(20)'nında rehin alındığı belirlendi.