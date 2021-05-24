İstanbul Kağıthane'de kan donduran olay! Ayaklarından tavana asıp...

İstanbul Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistan uyruklu 29 yaşındaki Khalid A.'yı ayaklarından tavana asarak işkence ettikleri videoyu ailesine gönderen ve 15 bin dolar fidye isteyen 6 kişi gözaltına alındı. İki kişinin koluna girdikleri Nauman Khalid A.'yı zorla eve götürdüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Khalid A.'nın ters bir şekilde bağlanarak şiddete maruz kaldığı da yer aldı.

24.05.2021 11:09 - Son Güncelleme: 24.05.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





