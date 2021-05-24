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Böyle intikam görülmedi! Aldatan eşine öyle bir şey yaptı ki...

Aldatılan kadının kocasına yaptığı görenleri hayrete düşürdü! Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı sallıyor. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

24.05.2021 06:29 - Son Güncelleme: 24.05.2021 06:29
Böyle intikam görülmedi! Aldatan eşine öyle bir şey yaptı ki...

AKILALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Böyle intikam görülmedi! Aldatan eşine öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

Böyle intikam görülmedi! Aldatan eşine öyle bir şey yaptı ki...

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

Böyle intikam görülmedi! Aldatan eşine öyle bir şey yaptı ki...

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

Böyle intikam görülmedi! Aldatan eşine öyle bir şey yaptı ki...

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.