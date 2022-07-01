Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü
Sinop'un Dikmen ilçesinde Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen annesi Fatma (78) ile babası Kemal Bozel'i (71), 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı. Fatma Bozel, "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.
01.07.2022 10:28 - Son Güncelleme: 01.07.2022 10:38
Olay, 28 Haziran'da Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde meydana geldi. Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi.
Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
"ÇOK DARBE YEDİK"
Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu.