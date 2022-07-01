Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü

Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü

Sinop'un Dikmen ilçesinde Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen annesi Fatma (78) ile babası Kemal Bozel'i (71), 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı. Fatma Bozel, "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.

DHA
01.07.2022 10:28 - Son Güncelleme: 01.07.2022 10:38
Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü

Olay, 28 Haziran'da Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde meydana geldi. Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü

Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozel çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü

Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü

"ÇOK DARBE YEDİK"
Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu.

Kendisine para vermeyen anne ve babasını 2 saat boyunca baston koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü

Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.

SON DAKİKA