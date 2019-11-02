Kim Milyoner Olmak İster'de Okan Bey, ilk soruda elenerek yarışmaya erken veda etti

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacı Okan Beye sorulan ilk soru,"Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor" söndürüyor cevabı ile yarışmadan elendi.
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