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Kim Milyoner Olmak İster 840. yeni bölüm tek parça izle! 2 Kasım 2019 Milyoner full izle

03.11.2019 00:21

Yıllardır izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı ATV ekranlarında bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan doruktaydı. Programda ilk soruda elenen yarışmacı dikkat çekti. Birbirinden farklı sorularla Kim Milyoner Olmak İster 840. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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