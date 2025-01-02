Meteoroloji 2 Ocak 2025 hava durumu raporu | Don, sis ve pus etkili olacak! 1-3 derece...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelindeki hava tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don olayları, pus ve sis etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Hava Sıcaklıklarında Artış Bekleniyor Meteoroloji kuzeybatı bölgelerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağını duyurdu.

Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar ve Denizlerde Hava Durumu Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde ise fırtına beklenmezken, Karadeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde dalga boyu yer yer 2,5 metreye kadar çıkabilir.