Vav TV İzle
Haberler Yaşam Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti

Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti

İstanbul Tuzla'da feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı. Otomobile ait hız göstergesi dikkat çekti.

18.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 18.06.2022 16:14
Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti

Kaza saat 13.30 sıralarında Tuzla, Orhanlı TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. 34 CPE 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere saplandı.

Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti

Kazada otomobil içerisindeki Melisa Çetiner Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti

Aksu'yu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti

HIZ GÖSTERGESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yapılan incelemelerde otomobile ait hız göstergesinin 140 olduğu görüldü.

SON DAKİKA