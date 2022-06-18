Feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: Hız göstergesi dikkat çekti
İstanbul Tuzla'da feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı. Otomobile ait hız göstergesi dikkat çekti.
18.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 18.06.2022 16:14
Kazada otomobil içerisindeki Melisa Çetiner Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aksu'yu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı.