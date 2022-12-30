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Haberler Yaşam Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL'lik ödül kazanan talihliler

Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL'lik ödül kazanan talihliler

Milli Piyango İdaresi'nin 27.04.2022 tarihli izniyle düzenlenen Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası'nın çekiliş sonuçları açıklandı. 27.12.2022 tarihinde yapılan çekilişe 14.604 katılım gerçekleşti. İşte Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası sonucu BMW 1.18i Sport Line 2022 Model Otomobil, 10.000 TL ve 5.000 TL değerinde ödül kazanan asil-yedek talihliler...

30.12.2022 07:01 - Son Güncelleme: 30.12.2022 07:01
Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL’lik ödül kazanan talihliler

BMW 1.18i Sport Line 2022 Model Otomobil

Asil Talihlisi

ŞİFRE: EAF4LHLP HACER ESVED ÖZTÜRK İSTANBUL


Yedek Talihlisi

ŞİFRE: C9HT94FH MUHAMMET BURKAY ERSAN İSTANBUL

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL’lik ödül kazanan talihliler
Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL’lik ödül kazanan talihliler
Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL’lik ödül kazanan talihliler
Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL’lik ödül kazanan talihliler
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