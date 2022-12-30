Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! BMW 1.18i, 10.000 TL ve 5.000 TL'lik ödül kazanan talihliler
Milli Piyango İdaresi'nin 27.04.2022 tarihli izniyle düzenlenen Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası'nın çekiliş sonuçları açıklandı. 27.12.2022 tarihinde yapılan çekilişe 14.604 katılım gerçekleşti. İşte Kelebek Mobilya 87. Yıl Kampanyası sonucu BMW 1.18i Sport Line 2022 Model Otomobil, 10.000 TL ve 5.000 TL değerinde ödül kazanan asil-yedek talihliler...
30.12.2022 07:01 - Son Güncelleme: 30.12.2022 07:01