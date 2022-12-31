31 Aralık Mekke'nin Fethi mübarek olsun: Whatsapp, SMS Dualı, resimli, hadisli, anlamlı kısa, uzun mesajlar! Mekke'nin Fethi kutlama mesajları sözleri 2022!
Mekke'nin Fethi kutlama mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2022 Mekke'nin Fethi mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Dualı Mekke fethi mesajları sözleri yoğun şekilde araştırılıyor. Haberimizde bulunan Mekke'nin Fethi mesajlarını WhatsApp veya sosyal medyada kullanabilir ve bu anlamlı günü kutlayabilirsiniz.
Mekke'nin Fethi kutlama mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2022 Mekke'nin Fethi mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Dualı Mekke fethi mesajları sözleri yoğun şekilde araştırılıyor. Haberimizde bulunan Mekke'nin Fethi mesajlarını WhatsApp veya sosyal medyada kullanabilir ve bu anlamlı günü kutlayabilirsiniz.
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
İslam Âlemi için en önemli olaylar arasında yer alan Mekke'nin Fethi için savaş hazırlıkları, 31 Aralık 629 tarihinde başladı. Savaş ise 11 Ocak 630'da Müslümanların destansı zaferi ile sona erdi. Hz. Muhammed (SAV) komutasında kazanılan bu savaşla birlikte Mekke'ye adalet, huzur ve barış getirilmiş, cahiliye devri sona ermiştir.
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.
MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ
Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..
31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI
Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.
Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.