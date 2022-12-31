31 Aralık Mekke'nin Fethi mübarek olsun: Whatsapp, SMS Dualı, resimli, hadisli, anlamlı kısa, uzun mesajlar! Mekke'nin Fethi kutlama mesajları sözleri 2022!

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.