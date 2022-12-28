WhatsApp mesajıyla nutku tutuldu! Sevgilisine 'abim bizi öğrendi' dedi gelen yanıt olay! Ortalık karıştı sosyal medya yıkıldı: "Hayda..."
WhatsApp mesajıyla nutku tutuldu! Sevgilisine 'abim bizi öğrendi' dedi gelen yanıt olay! Ortalık karıştı sosyal medya yıkıldı. Dünya genelinde milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. Whatsapp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bir genç kızın sevgilisine attığı WhatsApp mesajına gelen yanıt herkesi kahkahaya boğdu. İşte sizler için derlediğimiz komik whatsapp mesajları...
28.12.2022 11:53 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:58
İŞTE "HAYDA" DEDİRTEN KOMİK WHATSAPP MESAJLARI...
WhatsApp mesajıyla nutku tutuldu! Sevgilisine 'abim bizi öğrendi' dedi gelen yanıt olay! Ortalık karıştı sosyal medya yıkıldı. Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor.