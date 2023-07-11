“Kazandık, kazandırdık” reklamlarına dev bütçe ayıran İBB’ye ait Büyük İstanbul Otogarı’ndan korkutan manzara!
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenler'de bulunan Büyük İstanbul Otogarı için "yeniledik" reklamı yaparken, bu reklamların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Avrupa Yakası'nda 29 yıldır hizmet veren, her gün binlerce insanın kullandığı Büyük İstanbul Otogarı'nın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı. Otogar esnaflarından Necdet Gül, bu duruma isyan ederek "Otogarda pislikten geçilmiyor bu bir gerçek, hafif bir sallantı olsa hepsi gider" ifadelerini kullandı.
REKLAM BÜYÜK HİZMET KÜÇÜK
İstanbul'un tüm kavşak ve üst geçitlerini reklamlarla donatan ve buna dev bütçe ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Büyük İstanbul Otogarı'nın son hali görenleri tedirgin etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "yeniledik" dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevredeki çöpler kameralara yansıdı. Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan otogarın beton kolonlarında oluşan çatlaklar ve kırıklar esnafı da endişelendiriyor.
"HAFİF BİR SALLANTI OLSA HEPSİ GİDER"
Otogar esnaflarından Necdet Gül, "Otogarda pislikten geçilmiyor bu bir gerçek. Her şey göz önünde. Otogar yeniden yapılacaktı ne oldu? İlk zamanlar daha kötüydü. Şimdi daha kötü oldu. Gereği neyse onun yapılması gerekiyor. Allah muhafaza yarın bir gün deprem olduğunda burada binlerce araç mahvolur. Hafif bir sallantı olsa hepsi gider. Demirler bile görünüyor. Burası daha girişleri" ifadelerini kullandı.