“Kazandık, kazandırdık” reklamlarına dev bütçe ayıran İBB’ye ait Büyük İstanbul Otogarı’ndan korkutan manzara!

"HAFİF BİR SALLANTI OLSA HEPSİ GİDER"

Otogar esnaflarından Necdet Gül, "Otogarda pislikten geçilmiyor bu bir gerçek. Her şey göz önünde. Otogar yeniden yapılacaktı ne oldu? İlk zamanlar daha kötüydü. Şimdi daha kötü oldu. Gereği neyse onun yapılması gerekiyor. Allah muhafaza yarın bir gün deprem olduğunda burada binlerce araç mahvolur. Hafif bir sallantı olsa hepsi gider. Demirler bile görünüyor. Burası daha girişleri" ifadelerini kullandı.