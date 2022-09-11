Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Fatih'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece'de tören düzenlendi.
11.09.2022 18:27 - Son Güncelleme: 11.09.2022 18:27
Aksaray Metro İstasyonu önünde görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, bugün tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Polis memuru Kenan Başın cenazesi gerçekleşen törenin ardından defdedilmek üzere Samsun'nun Ayvacık ilçesine gönderildi.