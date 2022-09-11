Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Fatih'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece'de tören düzenlendi.

DHA
11.09.2022 18:27 - Son Güncelleme: 11.09.2022 18:27
Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Aksaray Metro İstasyonu önünde görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, bugün tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Polis memuru Kenan Baş için bugün saat 17.00'de Küçükçekmece Gasilhanesinde tören düzenlendi.

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Törene polis memurunun annesi, babası, kardeşi, aile yakınları ve görev arkadaşları katıldı.

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Gözyaşlarına boğulan aileyi, şehidin mesai arkadaşları teselli etti.

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Polis memuru Kenan Başın cenazesi gerçekleşen törenin ardından defdedilmek üzere Samsun'nun Ayvacık ilçesine gönderildi.

SON DAKİKA