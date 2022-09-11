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İstanbul Bahçelievler'de eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadının hayati tehlikesi sürüyor

Bahçelievler'de, Özbekistan uyruklu Zarnigov R. (27) eski sevgilisi Tayfun A. tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan kadının, hayati tehlikesi sürüyor. Saldırıdan sonra kaçan Tayfun A.'nın arandığı öğrenildi.

DHA
11.09.2022 16:16 - Son Güncelleme: 11.09.2022 16:16
İstanbul Bahçelievler’de eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadının hayati tehlikesi sürüyor

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında, 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu Zarnigov R. eski sevgilisi olduğu belirtilen Tayfun A. (39) tarafından iddiaya göre zorla götürülmek istendi. Zarnigov R. gitmek istemeyince sokakta tartışma başladı.

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İstanbul Bahçelievler’de eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadının hayati tehlikesi sürüyor

İkili arasındaki tartışma sürerken Tayfun A. belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kadın, bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı.

İstanbul Bahçelievler’de eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadının hayati tehlikesi sürüyor

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zarnigov R.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan Tayfun A.'nın arandığı bildirildi.
Saldırgan Tayfun A.'nın 'Kasten yaralama, yağma, tehdit, şantaj, hakaret, mala zarar verme, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçlarından 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Zarnigov R.'nin de şantaj ve tehditten suç kaydı olduğu belirtildi.

İstanbul Bahçelievler’de eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadının hayati tehlikesi sürüyor

"ARKADAN 3 EL ATEŞ ETTİ VE KAÇTI"
Görgü tanıklarından Fuat Çakır, "Kadınla konuşarak geldi, o sırada tartışıyorlardı. Silahı çıkardı, arkasından kadına 3 el ateş etti. Daha sonra 2 el de arabaya ateş açtı ve kaçtı" dedi.

İstanbul Bahçelievler’de eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadının hayati tehlikesi sürüyor

Esnaf Hava Tonyalı ise "Bir kadının saldırıya uğradığını söylediler, daha önce burada hiç böyle bir olay olmamıştı" diye konuştu.

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