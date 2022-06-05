Bodrum sahillerinde yoğunluk
Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcak havadan bunalanlar kendilerini denize attı. Kimi turistler yürüyüş yollarında yürüyüş yaptı, kimileri de kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bodrum'da hava sıcaklığı yeni haftada 32-33 derece dolaylarında olması bekleniyor.
05.06.2022 17:55 - Son Güncelleme: 05.06.2022 17:55
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye yükseldiği Bodrum'da sahillerde gözle görülür yoğunluk yaşandı.