Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!

Dünyanın dört bir yanından turistler bunun için Türkiye'ye geliyor. Herhangi bir turistik öge değil, kaz etinden bahsediyoruz. Sağlık açısından birçok faydası olan kaz eti, kar yedikten sonra hazır hale geliyor. Hal böyle olunca Kars'a, Türkiye'den ve dünyadan birçok kişi akın akın gidiyor. Peki kaz eti nasıl yapılır? Tarifi nedir? Kaz etinin faydaları nelerdir?

4 Aralık 2018 Salı, 15:39:19 Güncelleme: 15:57:30
Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!

Kış öncesi besiye alınan kazlar dünyanın birçok noktasında meşhur oldu. Turistlerin ülkelerinde bu lezzeti anlatmalarının faydası da büyük. Türkiye'de Ardahan ve Kars'ta yapılan kaz yemekleri için akınlar başladı. Kış ayının gelmesiyle kaz yemekleri gün yüzüne çıktı.

Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kış öncesi besiye alınıp şu sıralar kesilen kazların eti, kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor.

Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!

Kars'ın ilçe ve köylerinde nisan ayında meralarda otlayan, ekim ayından bu yana yalnızca arpayla besiye alınan ve kar yedikten sonra yağlanarak lezzetini alan kazların kesim işlemi sürüyor.

Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!

Kesim öncesi kaz çiftliklerinde ve kümeslerde beslenen ve kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan kazlar, kesildikten sonra kadınlar tarafından kazanlardaki sıcak suda kısa süre bekletilip tüyleri temizleniyor.

Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!

Daha sonra tandır ateşi ya da ocakta ince tüyleri yakılarak tuzlanan kaz etleri, bir süre kurutularak kış sofralarına servis ediliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı
Çorum'da yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı