Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!

Kış öncesi besiye alınan kazlar dünyanın birçok noktasında meşhur oldu. Turistlerin ülkelerinde bu lezzeti anlatmalarının faydası da büyük. Türkiye'de Ardahan ve Kars'ta yapılan kaz yemekleri için akınlar başladı. Kış ayının gelmesiyle kaz yemekleri gün yüzüne çıktı.