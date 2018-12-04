Kaz nasıl yapılır? Kaz etinin faydaları nelerdir? İşte kaz eti tarifi!
Dünyanın dört bir yanından turistler bunun için Türkiye'ye geliyor. Herhangi bir turistik öge değil, kaz etinden bahsediyoruz. Sağlık açısından birçok faydası olan kaz eti, kar yedikten sonra hazır hale geliyor. Hal böyle olunca Kars'a, Türkiye'den ve dünyadan birçok kişi akın akın gidiyor. Peki kaz eti nasıl yapılır? Tarifi nedir? Kaz etinin faydaları nelerdir?
4 Aralık 2018 Salı, 15:39:19 Güncelleme: 15:57:30
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