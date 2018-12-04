Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

Mesleği gereği Türkiye'nin birçok iline seyahat ettiğini dile getiren Çorumlu Murat Özsağlam, "Seyahatlerimin birisinden dönerken arkadaşım Didim'e davet etti. Didim'e gittiğimde elinde bir taş olduğunu söyledi. Beraber taşın bulunduğu alana gittik. Gezerken birkaç tane daha farklı taş olduğunu gördük. Alanın coğrafi yapısına baktığımızda taşların alanla bir alakasının olmadığı kanısına vardık. Daha sonra numunelerden birkaç tanesini alarak Çorum'a döndüm" dedi.