Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

Çorum'da yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı
Çorum'da yaşayan Murat Özsağlam'ın, söyledikleri şaşkına çevirecek cinsten. Çorumlu Murat Özsağlam, Didim sahilinde farklı olduklarını gördüğü taşlar bulunca yanına alıp Çorum'a döndü. Yaptırdığı 3 farklı testten kendisini şoke eden sonuçlar çıktı. Bakın o taşlar neymiş...
Mesleği gereği Türkiye'nin birçok iline seyahat ettiğini dile getiren Çorumlu Murat Özsağlam, "Seyahatlerimin birisinden dönerken arkadaşım Didim'e davet etti. Didim'e gittiğimde elinde bir taş olduğunu söyledi. Beraber taşın bulunduğu alana gittik. Gezerken birkaç tane daha farklı taş olduğunu gördük. Alanın coğrafi yapısına baktığımızda taşların alanla bir alakasının olmadığı kanısına vardık. Daha sonra numunelerden birkaç tanesini alarak Çorum'a döndüm" dedi.
Elindeki taşı laboratuvarda incelettirdiğimizde içerisinde titanyum, nikel, alüminyum demir gibi 6 tane element tespit ettiklerini anlatan Özsağlam, "Bu laboratuvarda görüşünü aldığımız bir öğretim görevlimiz taşın gök taşı olabileceğini ancak taşın daha gelişmiş bir laboratuvarda incelenmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra arkadaşım MTA'ye götürüp incelettiğinde taşta 12 tane elementin olduğu bildirildi. Bunların içerisinde uzay sanayi ve sağlıkta kullanılan değerli madenlerin olduğu tespit edildi. Üçüncü bir tahlili Sütçü İmam Üniversitesinde yaptırdık. Elimizdeki taşlardan birisinde 26 tane element tespit edildi" dedi.