Çorum'da yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

Çorum'da yaşayan Murat Özsağlam'ın, söyledikleri şaşkına çevirecek cinsten. Çorumlu Murat Özsağlam, Didim sahilinde farklı olduklarını gördüğü taşlar bulunca yanına alıp Çorum'a döndü. Yaptırdığı 3 farklı testten kendisini şoke eden sonuçlar çıktı. Bakın o taşlar neymiş...

4 Aralık 2018 Salı, 15:06:28 Güncelleme: 15:27:34
Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahilde dolaşan Çorumlu Murat Özsağlam, yerde gördüğü taşlardaki farklılığı farkedince hemen yanına aldı.

Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

Önce Çorum'da bir laboratuvarda incelettiği taşların içinde 6 farklı element olduğunu belirledi.

İşte herkesi şaşırtan o gelişmeler...

Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

HEPSİNDEN DAHA DEĞERLİ

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil kenarında gök taşı bulan Çorumlu Murat Özsağlam, buldukları gök taşlarının Rusya Afrika ve dünyanın diğer bölgelerine düşen taşlardan daha değerli olduğunu düşündüğünü savundu.

Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

Mesleği gereği Türkiye'nin birçok iline seyahat ettiğini dile getiren Çorumlu Murat Özsağlam, "Seyahatlerimin birisinden dönerken arkadaşım Didim'e davet etti. Didim'e gittiğimde elinde bir taş olduğunu söyledi. Beraber taşın bulunduğu alana gittik. Gezerken birkaç tane daha farklı taş olduğunu gördük. Alanın coğrafi yapısına baktığımızda taşların alanla bir alakasının olmadığı kanısına vardık. Daha sonra numunelerden birkaç tanesini alarak Çorum'a döndüm" dedi.

Çorumda yaşayan adamın Didim sahilinde bulduğu şey olay yarattı

Elindeki taşı laboratuvarda incelettirdiğimizde içerisinde titanyum, nikel, alüminyum demir gibi 6 tane element tespit ettiklerini anlatan Özsağlam, "Bu laboratuvarda görüşünü aldığımız bir öğretim görevlimiz taşın gök taşı olabileceğini ancak taşın daha gelişmiş bir laboratuvarda incelenmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra arkadaşım MTA'ye götürüp incelettiğinde taşta 12 tane elementin olduğu bildirildi. Bunların içerisinde uzay sanayi ve sağlıkta kullanılan değerli madenlerin olduğu tespit edildi. Üçüncü bir tahlili Sütçü İmam Üniversitesinde yaptırdık. Elimizdeki taşlardan birisinde 26 tane element tespit edildi" dedi.

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