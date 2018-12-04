Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) hangi şehirlerden geçiyor? Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır?

Son yıllarda popülaritesi giderek artan Ankara-Kars ya da Doğu Ekspresi bu yılda meraklılarının ilgisiyle karşılaştı. Eşsiz manzaralı bir yolculuk vaad eden Doğu Ekspresi'yle seyahat edenler, o muhteşem anları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Peki Doğu Ekpresi bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor, yolculuk ne kadar sürüyor? İşte Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi gerekenler.

4 Aralık 2018 Salı, 17:08:34 Güncelleme: 17:35:21
Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) hangi şehirlerden geçiyor? Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır?

SON DÖNEMİN YILDIZI 'DOĞU EKSPRESİ'

Son yıllarda özellikle sosyal medyanında etkisyle Doğu Ekspresi'ne rağbet giderek artıyor. Gençlerin alternatif bir gezi rotası olarak belirlediği Doğu Ekspresi, eşsiz manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) hangi şehirlerden geçiyor? Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır?

DOĞU EKSPRESİ NEDİR?

Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars anahattında sefer yapan ve 1310 km'lik yolu 24.5 saatte (1 gün 30 dakika) tamamlayan TCDD'ye ait ekspres.

Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) hangi şehirlerden geçiyor? Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır?

Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor. Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) hangi şehirlerden geçiyor? Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır?

DOĞU EKSPRESİ HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

Irmak'tan bindiğiniz trende toplamda elli üç istasyon göreceksiniz: Kırıkkale, Çerikli, Yerköy, Şefaatli, Sarıkent, Yenifakılı, Boğazköprü, Kayseri, Gömeç, Yenibuçuk, Şarkışla, Hanlı, Bedirli, Kalın, Sivas, Bostankaya, Yenikangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göcentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği, Kemaliye Çaltı, Adatepe, Bağıştaş, İliç, Güllübağ, Yahşiler, Eriç, Kemah, Erzincan, Tanyeri, Demirkapı, Mercan, Çadırkaya, Erbaş, Karasu, Aşkale, Kandilli, Ilıca, Erzurum, Hasankale, Köprüköy, Horasan, Süngütaşı, Karaurgan, Topdağı, Sarıkamış ve Kars.

Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) hangi şehirlerden geçiyor? Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır?

DOĞU EKSPRESİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Tren, Ankara Garı'ndan her gün saat 17:55'de kalkıyor ve ertesi gün saat 18:30'da Kars Garı'na varıyor. Yani toplam yolcuğunuz 24,5 saat sürüyor.

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