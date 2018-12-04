Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) hangi şehirlerden geçiyor? Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır?
Son yıllarda popülaritesi giderek artan Ankara-Kars ya da Doğu Ekspresi bu yılda meraklılarının ilgisiyle karşılaştı. Eşsiz manzaralı bir yolculuk vaad eden Doğu Ekspresi'yle seyahat edenler, o muhteşem anları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Peki Doğu Ekpresi bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor, yolculuk ne kadar sürüyor? İşte Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi gerekenler.
Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor. Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.
DOĞU EKSPRESİ HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?
Irmak'tan bindiğiniz trende toplamda elli üç istasyon göreceksiniz: Kırıkkale, Çerikli, Yerköy, Şefaatli, Sarıkent, Yenifakılı, Boğazköprü, Kayseri, Gömeç, Yenibuçuk, Şarkışla, Hanlı, Bedirli, Kalın, Sivas, Bostankaya, Yenikangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göcentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği, Kemaliye Çaltı, Adatepe, Bağıştaş, İliç, Güllübağ, Yahşiler, Eriç, Kemah, Erzincan, Tanyeri, Demirkapı, Mercan, Çadırkaya, Erbaş, Karasu, Aşkale, Kandilli, Ilıca, Erzurum, Hasankale, Köprüköy, Horasan, Süngütaşı, Karaurgan, Topdağı, Sarıkamış ve Kars.