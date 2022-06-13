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Kocaeli Dilovası'nda kömür tozları dereye aktı! İzmit Körfezi simsiyah oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan yağmurun ardından rengi siyaha dönen Eynerce Deresi, İzmit Körfezi'ne aktı. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz" dedi.

DHA
13.06.2022 10:22 - Son Güncelleme: 13.06.2022 11:00
Kocaeli Dilovası’nda kömür tozları dereye aktı! İzmit Körfezi simsiyah oldu

Dilovası'nda yağışların ardından rengi siyaha dönen su, Eynerce Deresi'nden İzmit Körfezi'ne aktı. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) açıkta depolanan kömür tozlarının yağmur sularına karışarak dereye akmasıyla kirlilik oluşurken, deniz kenarının bir bölümü de karardı. Bazı kişilerin ise kömür tozlarının suyla buluştuğu yerin yanı başında denize girdiği görüldü.

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Kocaeli Dilovası’nda kömür tozları dereye aktı! İzmit Körfezi simsiyah oldu

Her yağışta Kömürcüler OSB'deki kömür tozlarının derelerden İzmit Körfezi'ne aktığını söyleyen Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler OSB'den her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz.

Kocaeli Dilovası’nda kömür tozları dereye aktı! İzmit Körfezi simsiyah oldu

Çatalçeşme'de toplanan kömür tozları dereler yardımıyla İzmit Körfezi'ni kirletiyor.

Kocaeli Dilovası’nda kömür tozları dereye aktı! İzmit Körfezi simsiyah oldu

Ciddi bir kirlilik oluşuyor. Yüzeysel anlamda da yüzlerce metrekare alanı kirletmiş durumda" diye konuştu.

Kocaeli Dilovası’nda kömür tozları dereye aktı! İzmit Körfezi simsiyah oldu

Bölgeden kaldırılacağı açıklanan OSB'nin bir an önce taşınmasını istediklerini belirten Sami, "Bizler bir an önce verilen sözlerin tutularak Kömürcüler OSB'nin kapatılmasını istiyoruz.

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