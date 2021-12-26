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Kaynar suyu donduran soğuk! Bingöl Karlıova -20'yi gördü

Türkiye'nin doğu bölgelerinde dondurucu soğuk etkisini her geçen gün artıyıror. Öyle ki değil suyun donmasını havaya atılan kaynar su bile donuyor. Gündüz sıcaklığının da eksi 20 dereceleri bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaya serpilen kaynar su dondu, o anlar güzel görüntüler oluşturdu. İşte Bingöl Karlıova'da kaynar suyu donduran soğuktan manzaralar...

DHA
26.12.2021 09:35 - Son Güncelleme: 26.12.2021 09:39
Kaynar suyu donduran soğuk! Bingöl Karlıova -20’yi gördü

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte dere ve nehirler buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce yükseklikte buz sarkıtı oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaynar suyu donduran soğuk! Bingöl Karlıova -20’yi gördü

Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı gündüzleri de sıfırın altında 20 dereceye düşerken, vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü.

Kaynar suyu donduran soğuk! Bingöl Karlıova -20’yi gördü

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinde kaynattıkları suyu havaya attı. Sıcak suyun yere düşmeden donduğu anlar, görsel şölen oluşturdu.

Kaynar suyu donduran soğuk! Bingöl Karlıova -20’yi gördü

Havaların giderek soğuduğunu belirten Fatih Karabulak, "Karlıova'da hava eksi 20'li derecelerde.

Kaynar suyu donduran soğuk! Bingöl Karlıova -20’yi gördü

Havaya attığımız su bile anında dondu. Bu anları, görsel bir şölene dönüştürdük.

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