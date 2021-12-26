Kaynar suyu donduran soğuk! Bingöl Karlıova -20'yi gördü
Türkiye'nin doğu bölgelerinde dondurucu soğuk etkisini her geçen gün artıyıror. Öyle ki değil suyun donmasını havaya atılan kaynar su bile donuyor. Gündüz sıcaklığının da eksi 20 dereceleri bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaya serpilen kaynar su dondu, o anlar güzel görüntüler oluşturdu. İşte Bingöl Karlıova'da kaynar suyu donduran soğuktan manzaralar...
26.12.2021 09:35
- Son Güncelleme: 26.12.2021 09:39
Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı gündüzleri de sıfırın altında 20 dereceye düşerken, vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü.