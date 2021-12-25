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Çıldır Gölü dondu! -24'te çay keyfi yaptılar

Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle Kars bölgesinin ardından Ardahan kısmında da donmaya başladı. Vatandaşlar ise donan gölde keyif yaptı. İşte o anlar..

25.12.2021 11:00 - Son Güncelleme: 25.12.2021 11:06
Çıldır Gölü dondu! -24’te çay keyfi yaptılar

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü kentte, gölün Çıldır ilçesi sınırlarındaki yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

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Çıldır Gölü dondu! -24’te çay keyfi yaptılar

Bazı ziyaretçiler, gölün buzlu yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, buz üstünde oturarak çay içti.

Çıldır Gölü dondu! -24’te çay keyfi yaptılar

Çıldır'dan gelen Öztürk Durdağı, "Bu anı sabırsızlıkla bekliyorduk. Artık gölümüz dondu, üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Biz de bugün çay yaparak bunun keyfini çıkardık." dedi.

Çıldır Gölü dondu! -24’te çay keyfi yaptılar

Göl kenarındaki Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç da bugünden sonra buzun üstüne rahatlıkla çıkılabileceğini belirterek, yerli ve yabancı turistleri Çıldır'a beklediklerini söyledi.

Çıldır Gölü dondu! -24’te çay keyfi yaptılar
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