Çıldır Gölü dondu! -24'te çay keyfi yaptılar
Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle Kars bölgesinin ardından Ardahan kısmında da donmaya başladı. Vatandaşlar ise donan gölde keyif yaptı. İşte o anlar..
25.12.2021 11:00
- Son Güncelleme: 25.12.2021 11:06
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü kentte, gölün Çıldır ilçesi sınırlarındaki yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
Çıldır'dan gelen Öztürk Durdağı, "Bu anı sabırsızlıkla bekliyorduk. Artık gölümüz dondu, üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Biz de bugün çay yaparak bunun keyfini çıkardık." dedi.