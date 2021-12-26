Hamileyken aşı olmaktan vazgeçti Kovid’e yakalandı! 38 gün yapay kalp akciğer makinesine bağlı kaldı

İKİ AYI BULAN KOVİD SAVAŞI

Solunum cihazına bağlı olmasına rağmen kandaki oksijen seviyesi yüzde 40'larda kalan genç anneyi kurtarmak için canla başla mücadele eden Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Murat Uğur ile Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Esra Adıyeke, onu yapay kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlamaya karar verdi. Tuğçenur'un yoğun bakımda mektuplarla başlayan yaşama tutunma çabası da bu şekilde başladı. Hemşireler, doktorları ve hatta onu görmeye dahi giremeyen eşine, sürekli mektuplar yazdı.