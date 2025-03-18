Kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu! Şeyhmus Süsli’nin arkadaşları itiraf etti: Boş araziye attık

"ÖLÜ OLARAK GÖRDÜK BOŞ ARAZİYE ATTIK"

Süsli ile kendisinin de çatı ustası olan arkadaşı S. A. isimli şahsın hem malzeme deposu hem de işyeri olarak kullandığı olay yeri adreste birlikte kaldıklarını, 09 Mart günü sabah kalktığında Şeyhmus'u uyuduğu kanepe üzerinde ölmüş olarak gördüğünü belirtti. S.A ifadesinin devamında Ş.E.'u çağırdığı, daha sonra korktukları için cesedi Ş.E.'a ait araç ile Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'ndeki boş araziye attıklarını öne sürdü.

