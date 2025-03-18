Kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu! Şeyhmus Süsli'nin arkadaşları itiraf etti: Boş araziye attık
İstanbul Esenyurt'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu diyaliz hastası emlakçı Şeyhmus Süsli, Arnavutköy'de boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheli Ş.E. ve M.E., emniyete giderek cesedi boş araziye attıklarını itiraf etti.
İHA
takvim.com.tr
İstanbul Esenyurt'ta ailesinin kayıp olarak aranan Şeyhmus Süsli'nin cesedini boz araziye atan caniler her şeyi itiraf etti.
Esenyurt'ta emlakçılık ile uğraşan diyaliz hastası Şeyhmus Süsli 09.03.2025 günü saat 21:00 sıralarında bir arkadaşı ile buluşacağını söyleyerek evden çıkmıştı.
Sahur vakti geri geleceğini söyleyen genç adam, bir daha geri dönmemiş Süsli'yi bulmak için seferber olan aile, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Olayın detayları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışması sırasında 16 Mart 2025 günü şüpheli Ş.E.ve M.E. isimli şahıslar ihbarda bulunacaklarını belirterek
Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine gitti.
M.E. ile yapılan görüşmede; arkadaşları olan maktul
Şeyhmus Süsli isimli şahsın 08 Mart 2025 günü yanlarına geldiğini, aşırı alkollü olduğunu, diyaliz hastası olduğunu bildiğinden neden alkol içtiğini sorduğunu, bir süre sonra Ş. E. isimli şahsın yanlarından ayrılarak kendi evine gittiğini söylediği öğrenildi.
"ÖLÜ OLARAK GÖRDÜK BOŞ ARAZİYE ATTIK"
Süsli ile kendisinin de çatı ustası olan arkadaşı S. A. isimli şahsın hem malzeme deposu hem de işyeri olarak kullandığı olay yeri adreste birlikte kaldıklarını, 09 Mart günü sabah kalktığında Şeyhmus'u uyuduğu kanepe üzerinde ölmüş olarak gördüğünü belirtti. S.A ifadesinin devamında Ş.E.'u çağırdığı, daha sonra korktukları için cesedi Ş.E.'a ait araç ile
Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'ndeki boş araziye attıklarını öne sürdü.