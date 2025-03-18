Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya'da kavşakta tırla çarpışan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip Darak yönetimindeki minibüs, kavşakta F.F.Y. idaresindeki tır ile çarpıştı. 1 ÖLÜ 5 YARALI Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Talip Darak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan ve yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. KAZA ANI KAMERADA Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kavşakta tıra çarpması ve savrulması yer alıyor.