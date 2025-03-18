takvim-logo

Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya'da minibüsle tırın çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Facias anı güvenlik kamerasına yansıdı.

author-1
takvim.com.tr
Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya'da kavşakta tırla çarpışan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, Talip Darak yönetimindeki minibüs, kavşakta F.F.Y. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 5 YARALI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Talip Darak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Minibüste bulunan ve yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kavşakta tıra çarpması ve savrulması yer alıyor.