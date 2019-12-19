Kayıp 2 dağcının cansız bedenleri böyle bulundu! İşte saniye saniye o anlar

"HERKES BU OLAYDAN BİR DERS ÇIKARTMALI"

Arama kurtarma ekiplerine katılan Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, cenazelerin batonların bulunduğu noktaya yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Arazi çok sarp, bugüne kadar bütün zorluk bundan kaynaklanıyor. Çok sarp bir bölge, iki gün önce yaptığımız arama çalışması için plan yaptık. İstanbul'dan kanyon tim ekibinden 5 arkadaşımız bize destek verdiler. Birlikte 6 kişi olduk. Daha önceden kararlaştırdığımız alanda su taraması yapmaya karar verdik. Su taraması sonucunda sarp bölgede maalesef kaybolan iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Birisi su kenarındaydı. Muhtemelen ikisi de donarak ölmüşler. Çok üzücü bir olay. Ailelerine sabır diliyoruz. Milletimiz için de herkesin bu olaydan bir ders çıkarmasını arzu ediyoruz" dedi.