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Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Aralık Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

19.12.2019 09:31 - Son Güncelleme: 19.12.2019 09:31
Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe

KOÇ

İlişkinizi ciddiye götürebileceğiniz gibi yeni bir ilişkide ciddiyet de görebilirsiniz. Aşk hayatınızda, kalıcı mutluluk getirebilecek adımlar atmaya başlıyor olabileceksiniz.

Bugün olayların aydınlık tarafında kalmak isteyebilirsin. Arkadaşlarınla olan konuşmalarında daha yapıcı ve olumlu olabilirsin.

Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe

BOĞA

Kişisel başarılarınızla ön planda olacağınız bugünlerde daha uygun ve sizi daha mutlu edecek iş imkanları ile de karşılaşabilirsiniz. Bu durum özgüveninizi arttırabilir.

Bugün hedeflerin doğrultusunda hareket ederek adımlar atabilirsin. Beklenmedik iş teklifleri alabilirsin.

Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe

İKİZLER

Anlaşılır olmanız ikili ilişkinizde avantajınız olacaktır. Partnerinizin sizden beklentileri oluyor ve bu süreçte ne yapacağınız sizin kontrolünüzde olabiliyor.

Bugün kendini daha duygusal, psikolojik olarak hassas ve hasta hissedebilir, fiziksel aktivitelerden kaçınabilirsin.

Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe

YENGEÇ

Edebi konularda ilham alabileceğiniz bugünlerde hayatınızda güzel şeylerin canlandığını hissetmek daha da fazlasını hayatınıza getirmesine vesile olabilir.

İletişim aletlerinde yaşayacağın sorunlar strese neden olabilir. Beklediğin telefonun gelmemesi canını sıkabilir.

Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe

ASLAN

Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek için uygun bir gün. Aşk konusunda partnerinize atacağınız yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.

Bugün sabırsız davranabilir, ani yükselişler yaşayabilirsin. Çevrendeki insanlara karşı kendini haklı görebilirsin.

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