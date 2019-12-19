Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe

İKİZLER

Anlaşılır olmanız ikili ilişkinizde avantajınız olacaktır. Partnerinizin sizden beklentileri oluyor ve bu süreçte ne yapacağınız sizin kontrolünüzde olabiliyor.

Bugün kendini daha duygusal, psikolojik olarak hassas ve hasta hissedebilir, fiziksel aktivitelerden kaçınabilirsin.