Günlük burç yorumları – 19 Aralık 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Aralık Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
19.12.2019 09:31
- Son Güncelleme: 19.12.2019 09:31
KOÇ
İlişkinizi ciddiye götürebileceğiniz gibi yeni bir ilişkide ciddiyet de görebilirsiniz. Aşk hayatınızda, kalıcı mutluluk getirebilecek adımlar atmaya başlıyor olabileceksiniz.
Bugün olayların aydınlık tarafında kalmak isteyebilirsin. Arkadaşlarınla olan konuşmalarında daha yapıcı ve olumlu olabilirsin.
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