Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti fakat... Vahşi doğada Kaplan ile ayının şoke eden kavgası kapışması!

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir doğal yaşam parkında kaydedilen bu görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Kaplanın ayıya saldırması üzerine iki vahşi hayvan kıyasıya bir kavgaya tutuştu. Saldırıyı savuşturmasını bilen ayı kaplanı uzaklaştırdı. Uzmanlar ayının kalın kürkünün ölümcül yaralar almasını engellediğini ve onun hayatını kurtardığını belirtti. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran o anlar... Kedigiller familyasından birisi olan kaplan, etçil bir memeli hayvan ve en güçlü 4 büyük kedilerden bir tanesidir. Vahşi hayatın en güçlü, yırtıcı ve büyük kedisidir. Kaplanlar aynı aslanlara benzerler. Hatta onlarla çiftleşebilirler ancak onlardan daha güçlüdürler.

19.12.2019 12:52 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





