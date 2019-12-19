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Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti fakat... Vahşi doğada Kaplan ile ayının şoke eden kavgası kapışması!

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir doğal yaşam parkında kaydedilen bu görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Kaplanın ayıya saldırması üzerine iki vahşi hayvan kıyasıya bir kavgaya tutuştu. Saldırıyı savuşturmasını bilen ayı kaplanı uzaklaştırdı. Uzmanlar ayının kalın kürkünün ölümcül yaralar almasını engellediğini ve onun hayatını kurtardığını belirtti. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran o anlar... Kedigiller familyasından birisi olan kaplan, etçil bir memeli hayvan ve en güçlü 4 büyük kedilerden bir tanesidir. Vahşi hayatın en güçlü, yırtıcı ve büyük kedisidir. Kaplanlar aynı aslanlara benzerler. Hatta onlarla çiftleşebilirler ancak onlardan daha güçlüdürler.

19.12.2019 12:52 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:11
Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Tadoba Ulusal Parkı'nda bir tembel ayı ile kaplanın kavgası ziyaretçiler tarafından filme alındı.

Kaplan, ayı ve yavrusu ortaya çıktığı sırada suda serinliyordu. Kendi bölgesinin ihlal edildiğini düşünen kaplan, tembel ayının üzerine atıldı.

Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...

Kaplan ayıya ilk hamlesinde üstünlük sağladı ancak tembel ayı cinsinin uzun tüylü kürkü nedeniyle rakibinin etine pençe ve dişlerini geçiremedi.

Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...

Bir süre sonra pes eden kaplan geri çekildi. Tembel ayı ise kaplanın üzerine giderek bir süre daha onu kovaladıktan sonra takibi bıraktı.

Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...
Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...

BİR DİĞER KAVGA YİNE HİNDİSTAN'DAN

Hindistan'da bir fotoğrafçı anne ayının yavruları için kaplanla verdiği mücadeleyi kare kare görüntüledi. Boz ayı ya da bozayı, ayıgiller familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüdür. Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir ve boyut açısından tek rakibi ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısıdır. Kaplan, kedigiller familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biri süper yırtıcıdır. Hint alt-kıtası dünyada yaşayan vahşi kaplanların %80'ine ev sahipliği yapmaktadır.

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