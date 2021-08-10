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Haberler Yaşam Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: "Kesin haber olduk, Müge Anlı'ya da çıkarız"

Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: "Kesin haber olduk, Müge Anlı'ya da çıkarız"

İstanbul Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu. Üç kız, ailelerine teslim edildi. 11 yaşındaki Nazar Memiş, ailesiyle kavuşmasının ardından A Haber'e açıklama yaptı. Memiş, "Kendi aramızda 'Kesin haber olduk. Müge Anlı'ya da çıkarız' dedik" ifadelerini kullandı. Küçük Nazar, "Kore'ye gideceğiniz iddiasına ne söylersin" sorusuna ise şu cevabı verdi: Biz nasıl bunu başaracağız. Kore'ye gitme olayı yok. Bu yalan haber. 'Kayıp 3 kız' anonsunu duyunca arandığımızı anladık. Çoğu kişi bize bakıyordu. 'Kesin televizyonlara çıktık. Müge Anlı'ya katılırız yakında dedik'.

10.08.2021 12:24 - Son Güncelleme: 10.08.2021 12:34
Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: Kesin haber olduk, Müge Anlı’ya da çıkarız

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 3 kız çocuğu sırra kadem bastı. Yavrularının hayatlarından endişe eden aileler ise polisi aradı. Kayıp başvurusu yaptı.

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Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: Kesin haber olduk, Müge Anlı’ya da çıkarız

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki Nazar Memiş ile Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: Kesin haber olduk, Müge Anlı’ya da çıkarız

Avcılar Sahili'nde kayıp kızlara ait kıyafetlere ulaşıldı. Kıyafetlerin 11 yaşındaki Nazar Memiş'e ait olduğu anlaşıldı.

Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: Kesin haber olduk, Müge Anlı’ya da çıkarız

Genç kızların son olarak Avcılar Sahili'nde bulunan tuvaletlere girip çıktığını saptandı.

Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: Kesin haber olduk, Müge Anlı’ya da çıkarız

Son gelişmelerin ardından Avcılar Sahili'ni tarayan ekipler, genç kızlara ait yeni bir iz bulmak için aralıksız çalışma başlattı.

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