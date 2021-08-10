Kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar Memiş: "Kesin haber olduk, Müge Anlı'ya da çıkarız"
İstanbul Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu. Üç kız, ailelerine teslim edildi. 11 yaşındaki Nazar Memiş, ailesiyle kavuşmasının ardından A Haber'e açıklama yaptı. Memiş, "Kendi aramızda 'Kesin haber olduk. Müge Anlı'ya da çıkarız' dedik" ifadelerini kullandı. Küçük Nazar, "Kore'ye gideceğiniz iddiasına ne söylersin" sorusuna ise şu cevabı verdi: Biz nasıl bunu başaracağız. Kore'ye gitme olayı yok. Bu yalan haber. 'Kayıp 3 kız' anonsunu duyunca arandığımızı anladık. Çoğu kişi bize bakıyordu. 'Kesin televizyonlara çıktık. Müge Anlı'ya katılırız yakında dedik'.
10.08.2021 12:24
- Son Güncelleme: 10.08.2021 12:34
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki Nazar Memiş ile Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.
Avcılar Sahili'nde kayıp kızlara ait kıyafetlere ulaşıldı. Kıyafetlerin 11 yaşındaki Nazar Memiş'e ait olduğu anlaşıldı.