İstanbul’da taksi sorunu bitmiyor! Şimdi de ücretli yol tartışması

"TAKSİCİLERİN BU YAPTIKLARI FIRSATÇILIK OLUYOR"

Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor. Buradan anlıyorum ki, taksiciler insanları kullanmayı seviyor. Taksicilerin bu yaptıkları fırsatçılık oluyor. En son yaşadığım olaydan sonra bir daha hayatta taksiye binmem. Telefonumda taksi uygulaması vardı, ancak uygulamayı sildim ve üyeliğimi iptal ettim" ifadelerini kullandı.