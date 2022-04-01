Kafede kanlı infaz! Vücut geliştirme hocasını feci şekilde katletti! Orada yakalandı
Beykoz'da vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'ı öldüren motosiklet kasklı şüpheli ve motosikleti kullanan kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert A.Ü'nün 5 suç kaydı, Yunus B.'nin ise 9 suç kaydı olduğu bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayda kullandıkları silahı, denize attıklarını söyledikleri öğrenildi.
01.04.2022 15:12 - Son Güncelleme: 01.04.2022 15:14
Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı.