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Kafede kanlı infaz! Vücut geliştirme hocasını feci şekilde katletti! Orada yakalandı

Beykoz'da vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'ı öldüren motosiklet kasklı şüpheli ve motosikleti kullanan kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert A.Ü'nün 5 suç kaydı, Yunus B.'nin ise 9 suç kaydı olduğu bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayda kullandıkları silahı, denize attıklarını söyledikleri öğrenildi.

01.04.2022 15:12 - Son Güncelleme: 01.04.2022 15:14
Kafede kanlı infaz! Vücut geliştirme hocasını feci şekilde katletti! Orada yakalandı

Olay önceki gün 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi.

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Kafede kanlı infaz! Vücut geliştirme hocasını feci şekilde katletti! Orada yakalandı

Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı.

Kafede kanlı infaz! Vücut geliştirme hocasını feci şekilde katletti! Orada yakalandı

Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı.

Kafede kanlı infaz! Vücut geliştirme hocasını feci şekilde katletti! Orada yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kafede kanlı infaz! Vücut geliştirme hocasını feci şekilde katletti! Orada yakalandı

Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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