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Kastamonu'da duruşmadan çıkan avukatın gizemli ölümü: Annesi banyoda buldu

Kastamonu'da, avukat Gizem S. (25), Kastamonu Adliyesi'ndeki duruşmasının ardından gittiği evinde annesi tarafından ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar...

13.07.2021 21:17 - Son Güncelleme: 13.07.2021 21:22
Kastamonu'da duruşmadan çıkan avukatın gizemli ölümü: Annesi banyoda buldu

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti.

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Kastamonu'da duruşmadan çıkan avukatın gizemli ölümü: Annesi banyoda buldu

Banyoya giren Gizem S.'yi arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi.

Kastamonu'da duruşmadan çıkan avukatın gizemli ölümü: Annesi banyoda buldu

Banyoya giren anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu.

Kastamonu'da duruşmadan çıkan avukatın gizemli ölümü: Annesi banyoda buldu

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kastamonu'da duruşmadan çıkan avukatın gizemli ölümü: Annesi banyoda buldu

Gizem S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.