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Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti' cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce verdiği röportaj da ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinin detayları ve yıllar sonra ortaya çıkan o röportaj...

14.07.2021 01:17 - Son Güncelleme: 14.07.2021 01:17
Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti' cinayetinde sır perdesi aralanıyor.

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Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce verdiği röportaj da ortaya çıktı.

Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüphelinin, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen (23), keşif ve yer gösterme için eve getirildi.