Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti' cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce verdiği röportaj da ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinin detayları ve yıllar sonra ortaya çıkan o röportaj...
14.07.2021 01:17
- Son Güncelleme: 14.07.2021 01:17
Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüphelinin, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."