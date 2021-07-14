Müge Anlı'yla Türkiye'nin gündemine oturdu! Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen'in ilk röportajı ortaya çıktı

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüphelinin, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."