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Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Büşra Büyükşen olay yerinde...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleşen 'Büyükşen' cinayeti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Necla Büyükşen - Metin Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan kurtulan Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Ağabeyi Osman Büyükşen de o anlarda yanındaydı. İşte Büyükşen cinayetine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

13.07.2021 18:14 - Son Güncelleme: 13.07.2021 18:52
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Büşra Büyükşen olay yerinde...

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Büşra Büyükşen olay yerinde...

Operasyonda aralarında aile üyelerinin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Büşra Büyükşen olay yerinde...

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Büşra Büyükşen olay yerinde...

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Büşra Büyükşen olay yerinde...

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.