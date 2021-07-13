Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Büşra Büyükşen olay yerinde...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleşen 'Büyükşen' cinayeti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Necla Büyükşen - Metin Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan kurtulan Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Ağabeyi Osman Büyükşen de o anlarda yanındaydı. İşte Büyükşen cinayetine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

13.07.2021 18:14 - Son Güncelleme: 13.07.2021 18:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





