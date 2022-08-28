Milli hocaya taciz suçlaması! Abla duydukları karşısında şoka girdi: Genç kızı odasına çağırdı ardından...
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir tekvando kursuna giden 17 yaşındaki kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. A.D. isimli kızın ablası iddialar sonrası soluğu antrenörün yanında alırken, duydukları karşısında şoka girdi. Aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
28.08.2022 08:36 - Son Güncelleme: 28.08.2022 08:36
MİLLİ ANTENÖRÜN TACİZ İDDİASI
Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.
Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceğini söyledi. Abla duydukları sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.