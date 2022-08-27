Antalya Muratpaşa’da caretta caretta Rus turistin kalçasını ısırdı

"BİRANDA KALÇAMI ISIRDI"

Kalçasının bir tarafına oturamayan Lidiia Bazarova, haftada iki yada üç gün aynı bölgeye arkadaşıyla denize gittiğini başına ilk kez böyle bir şeyin geldiğini söyledi. Halk plajından perşembe sabahı denize girdiğini dile getiren Bazarova, "Bir süre yüzdüm ve dönüşe geçtim. Sahile 4-5 metre kalınca sırtüstü dinlenmek istedim. Biranda kalçamı bir şey ısırdı.