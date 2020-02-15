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Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı! Araç kuyruğunun sonu görünmüyor

Kocaeli'de Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip geri döndü.

15.02.2020 15:32 - Son Güncelleme: 15.02.2020 15:34
Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Araç kuyruğunun sonu görünmüyor

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu tatilcilerle dolup taştı.

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Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Araç kuyruğunun sonu görünmüyor

Kayak merkezinin otoparkı tamamen dolunca zirve yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Araç kuyruğunun sonu görünmüyor

Sürücüler yol kenarlarına araçlarını park edip kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı.

Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Araç kuyruğunun sonu görünmüyor

Ayrıca zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştu. Bazı araç sürücüleri de trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip geri döndü.

Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Araç kuyruğunun sonu görünmüyor

İstanbul'dan geldiklerini söyleyen İlker Çakıroğlu, "İstanbul'un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Biz de arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz. Trafiği görünce zirveye çıkmaktan vazgeçtik. Geçen geldiğimizde açık bir hava vardı fakat bugün sisle kaplı. Biraz vakit geçirdikten sonra İstanbul'a geri döneceğiz" dedi.

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