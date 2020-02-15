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Adana'da yangın! 13 Şubat'tan beri yanıyor sebebi bulunamadı

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları 63 saattir devam ediyor. Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

15.02.2020 20:16 - Son Güncelleme: 15.02.2020 20:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





