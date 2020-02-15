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Adana'da yangın! 13 Şubat'tan beri yanıyor sebebi bulunamadı

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları 63 saattir devam ediyor. Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

15.02.2020 20:16 - Son Güncelleme: 15.02.2020 20:16
Adana'da yangın! 13 Şubat'tan beri yanıyor sebebi bulunamadı

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları 63 saattir devam ediyor.

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Adana'da yangın! 13 Şubat'tan beri yanıyor sebebi bulunamadı

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana'da yangın! 13 Şubat'tan beri yanıyor sebebi bulunamadı

Adana ve civar ilçelerden gelenlerle birlikte 30 araç ve 80 personelle müdahale edilen yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

Adana'da yangın! 13 Şubat'tan beri yanıyor sebebi bulunamadı

Yanan pamuk sapı balyaları ise içten içe yanmayı önlemek amacıyla kepçeyle küçük parçalar halinde boş bir alana taşınarak söndürülüyor.

Adana'da yangın! 13 Şubat'tan beri yanıyor sebebi bulunamadı

Yangının gece saatlerinde tamamen söndürüleceği tahmin ediliyor.

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