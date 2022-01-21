Kartal'da öldürülen hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun tutuklandı

BEN CEZAEVİNDEYKEN EV ALSIN DİYE PARA VERDİM

Şüpheli Rahmi Uygun, savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce tanıştığını, aralarında duygusal ilişki yaşandığını belirterek '2021 yılında cezaevine girmeden 187 bin lira paramı maktule elden verdim. Evleneceğimizi düşündüğümden ben cezaevindeyken ev alsın diye verdim. Kendisi de para ekleyerek ev alacağını söyledi.