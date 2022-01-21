Kartal'da öldürülen hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun tutuklandı
İstanbul Kartal'da geçtiğimiz gün hemşire Ömür Erez, bir süredir kendisini taciz eden Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ölümün ardından Bağcılar'da yakalanan Uygun, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Katil Rahmi Uygun'un sözleri tüyler ürpertti. Olayın ardından katil Uygun tutuklandı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde dün meydana gelen korkunç olayda Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan 33 yaşındaki Ömür Erez, 20 suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Rahmi Uygu isimli şahıs tarafından vurulmuştu.
Uygun, olay yerinden hızla kaçarken, Erez ilk müdahelenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Erez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli Uygun ise polis ekiplerince Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Rahmi Uygun ve Musa Teymur sağlık kontrolünün yapılmasından sonra bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Adliyeye getirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi.
BEN CEZAEVİNDEYKEN EV ALSIN DİYE PARA VERDİM
Şüpheli Rahmi Uygun, savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce tanıştığını, aralarında duygusal ilişki yaşandığını belirterek '2021 yılında cezaevine girmeden 187 bin lira paramı maktule elden verdim. Evleneceğimizi düşündüğümden ben cezaevindeyken ev alsın diye verdim. Kendisi de para ekleyerek ev alacağını söyledi.