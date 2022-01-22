Akılalmaz başarı! Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan o soru herkesi ters köşe yaptı
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Geceye damgasını vuran programda bir yarışmacıya sorulan "2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Doğru cevabı görenler gözlerine inanamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları.
22.01.2022 01:18
- Son Güncelleme: 22.01.2022 01:18