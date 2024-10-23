Kars’ta hasadı yapılmaya başlandı! Vücuttaki iltihabı silip süpürüyor! Kanser hücreleriyle savaşıp kanı temizliyor

Çiftçiler, pancar sökümünü hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. İHA'da yer alan habere göre çiftçi Serkan Konca, "Pancar sökümüne başladık, Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Şu anda Konya'dan gelen altılı honvet makinesi pancar sökümüne başlamıştır. TIR'lara yüklenerek fabrikaya gidiyor." diyerek sürecin hızla devam ettiğini belirtti.

Hedef 100 Bin Ton Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım, "Bir haftadır söküm başladı. Ortalama olarak 100 bin ton civarında şeker fabrikasına pancar göndermeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 23 bin ton pancar teslim ettik, 5-6 bin ton tarlada taşınmayı bekliyor, 70 bin tonunu da hasat etmeye devam ediyoruz." şeklinde bilgi verdi.