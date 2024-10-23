SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Kars'ta hasadı yapılmaya başlandı! Vücuttaki iltihabı silip süpürüyor! Kanser hücreleriyle savaşıp kanı temizliyor

Kars'ın en sıcak ilçelerinden biri olan Akyaka, bu yıl yaklaşık 100 bin ton şeker pancarı ekimi ile dikkat çekiyor. Bölgedeki çiftçilerin yoğun emek harcayarak yetiştirdiği pancarların hasat işlemleri hız kazandı. Şeker pancarının faydaları da saymakla bitmiyor. Hem kanı temizliyor hem de kanser hücreleriyle savaşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:36 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 15:05
Kars’ta hasadı yapılmaya başlandı! Vücuttaki iltihabı silip süpürüyor! Kanser hücreleriyle savaşıp kanı temizliyor

Çiftçiler, pancar sökümünü hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. İHA'da yer alan habere göre çiftçi Serkan Konca, "Pancar sökümüne başladık, Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Şu anda Konya'dan gelen altılı honvet makinesi pancar sökümüne başlamıştır. TIR'lara yüklenerek fabrikaya gidiyor." diyerek sürecin hızla devam ettiğini belirtti.

Kars’ta hasadı yapılmaya başlandı! Vücuttaki iltihabı silip süpürüyor! Kanser hücreleriyle savaşıp kanı temizliyor

Hedef 100 Bin Ton

Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım, "Bir haftadır söküm başladı. Ortalama olarak 100 bin ton civarında şeker fabrikasına pancar göndermeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 23 bin ton pancar teslim ettik, 5-6 bin ton tarlada taşınmayı bekliyor, 70 bin tonunu da hasat etmeye devam ediyoruz." şeklinde bilgi verdi.

Kars’ta hasadı yapılmaya başlandı! Vücuttaki iltihabı silip süpürüyor! Kanser hücreleriyle savaşıp kanı temizliyor

Verim Artışı ve Kalite Kontrolü

Bu yılki pancar veriminin ortalama 7-8 ton seviyelerine yükseldiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen yıl verimimiz 5,5-6 tondu. Bu yıl ziraat mühendislerimizin yardımıyla ve çiftçilerimizin özverili çalışmalarıyla verim artışı sağladık. Ayrıca, yeni getirdiğimiz altılı sıralı polmer makineleriyle günlük ortalama 150-200 dönüm arazimizi sorun yaşamadan söküyoruz. Böylece çiftçimizin iş yükünü azalttık ve olası kalite kaybını engelledik." dedi.

SON DAKİKA