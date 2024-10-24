Algida Yaz Çekilişi 2024 3.dönem sonuçları açıklandı! İşte ödül kazanan ASİL-YEDEK isim listesi

Algida Yaz Çekilişi 2024 3.dönem sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 15.01.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-50537 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.10.2024 tarihinde yapılan çekilişe 2.743.012 katılım gerçekleşmiştir. İşte ödül kazanan asil-yedek isim listesi...