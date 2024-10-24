Algida Yaz Çekilişi 2024 3.dönem sonuçları açıklandı! İşte ödül kazanan ASİL-YEDEK isim listesi

Algida Yaz Çekilişi 2024 3.dönem sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 15.01.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-50537 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.10.2024 tarihinde yapılan çekilişe 2.743.012 katılım gerçekleşmiştir. İşte ödül kazanan asil-yedek isim listesi...
Algida Yaz Çekilişi 2024 3.dönem sonuçları açıklandı. İşte Audi A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 HP Advenced 2023 Model Otomobil, Apple iPhone 15 Pro ve Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C) kazanan ASİL-YEDEK isim listesi.