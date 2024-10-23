Dubai çikolatasından Dua Lipa’nın kola tarifine: 2024’ün viral olan lezzetleri hangileri?

2024 gastronomi dünyası global medyada fırtınalar estiren viral lezzetleri ile dikkat çekiyor. Geleneksel tatları modern dokunuşlarla harmanlayan bu tarifler hem damağa hem göze hitap etmeyi başarıyor. Dubai çikolatasının lüks dokunuşundan Dua Lipa'nın sağlıklı kola tarifine dek bu yılın en merak uyandıran viral tatlarını bir araya getirdik.? İşte bu yıl sosyal medyayı sallamayı başaran o lezzetler...

Zeytinyağlı dondurma Tatlı ve tuzlu kombinasyonlarını sevenler için ideal olan ve sıcak soslarla servis edilen dondurmalar alışılmışın dışındaki tatları keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. 2024 yılının viral lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı vanilyalı dondurma tarifi listemizde ilk sırada yerini alıyor. Bu tarif Dua Lipa'nın popüler hale getirdiği bir tarif olarak dikkat çekiyor.