Dubai çikolatasından Dua Lipa’nın kola tarifine: 2024’ün viral olan lezzetleri hangileri?

2024 gastronomi dünyasında heyecan verici yeniliklerin ve renkli lezzetlerin yılı oldu. Dubai çikolatasından Dua Lipa'nın özel kola tarifine kadar birçok lezzet sosyal medyayı adeta ele geçirdi. İşte yumuşak şekerlerden zeytinyağlı dondurmaya kadar 2024 yılının en çarpıcı lezzetleri...
2024 gastronomi dünyası global medyada fırtınalar estiren viral lezzetleri ile dikkat çekiyor. Geleneksel tatları modern dokunuşlarla harmanlayan bu tarifler hem damağa hem göze hitap etmeyi başarıyor. Dubai çikolatasının lüks dokunuşundan Dua Lipa'nın sağlıklı kola tarifine dek bu yılın en merak uyandıran viral tatlarını bir araya getirdik.? İşte bu yıl sosyal medyayı sallamayı başaran o lezzetler...
Zeytinyağlı dondurma
Tatlı ve tuzlu kombinasyonlarını sevenler için ideal olan ve sıcak soslarla servis edilen dondurmalar alışılmışın dışındaki tatları keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. 2024 yılının viral lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı vanilyalı dondurma tarifi listemizde ilk sırada yerini alıyor. Bu tarif Dua Lipa'nın popüler hale getirdiği bir tarif olarak dikkat çekiyor.
Jelly fruits
Bu akım şekerli jelatin ile kaplanmış meyve figürleri ile dikkat çekiyor. Bu meyve figürleri hem görselliği hem de lezzetiyle sosyal medyada adeta viral hale gelmiş durumda. Canlı renkleri ve eğlenceli sunumlarıyla partilerde ve özel günlerde tercih edilen bu yapay meyveler jelibon benzeri yumuşak bir yapıya sahip.